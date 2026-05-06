Thiago Martins lança clipe de “Acender o Nosso Amor”

today6 de maio de 2026 remove_red_eye63

O cantor e ator Thiago Martins apresenta ao público o clipe de “Acender o Nosso Amor”, um dos momentos mais reflexivos do projeto audiovisual “Quintal do TG – Volume 4”. A música, assinada junto de Leandro Mendes, aborda a importância de manter a chama dos relacionamentos viva, fugindo da monotonia e das crises do cotidiano.

O processo de criação da faixa foi orgânico e colaborativo. “Essa música veio praticamente pronta! O Léo (Leandro Mendes) me trouxe querendo mudar umas coisas. Ela segue uma conversa muito legal sobre acender o amor e não deixar cair em uma rotina ou em uma crise qualquer. É o tipo de música que faz a gente pensar”, revela Thiago.

Para dividir os vocais, o artista convidou Maycon Sarmento, reforçando sua missão de dar espaço a talentos que admira: “Maycon é um cantor que sempre acompanhei. Gosto muito do seu trabalho e quero que ele cresça cada vez mais”.

O lançamento do clipe é mais um passo na trajetória do “Quintal do TG”, projeto que nasceu nas raízes do Vidigal e ganhou o Brasil. A decisão de disponibilizar o material em quatro partes foi estratégica, pensada para respeitar o tempo de cada compasso e permitir que o público mergulhasse em cada colaboração de forma única.

“Com o dinamismo da indústria, tudo passa muito rápido. Tentei trazer um pouco mais de calma e tranquilidade. Assim, todos podem ouvir, aprender e criar expectativa para o que vem pela frente”, explica o cantor.

O Volume 4 já revelou sucessos como a envolvente “Simples Desejo”, com a participação de Lais Bianchessi, a solar “Morena” (com Nego Noronha) e a marcante releitura do clássico “Mulheres” ao lado de Mart’nália. Para Thiago, o projeto é um tributo aos ídolos que formaram sua base musical, como Jorge Aragão, Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho, referências que ele faz questão de reverenciar.

O “Quintal” deixou de ser apenas um lugar físico para se tornar um estado de espírito compartilhado. De alma leve e pés descalços em Fernando de Noronha, seu refúgio preferido onde atua como mergulhador, até a hospitalidade capixaba em Vitória, Thiago utiliza a música para unir e celebrar amizades.

“O Quintal traz verdade, amizade e leveza. Mostra que honrar quem veio antes de nós é obrigação e ser porta-voz dessas vozes para outras gerações me enche de orgulho”, declara.

Com novos audiovisuais ainda previstos para chegar ao YouTube, Thiago reafirma sua posição como um dos grandes nomes do pagode contemporâneo, unindo a tradição dos mestres com a liberdade de explorar novos horizontes.

foto Junior Guedes