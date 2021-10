Anchieta discute implantação de turismo de vivência no Vale Viver Corindiba

Com o propósito de implementar o turismo de vivência e experiência nas comunidades que compreendem o Vale Viver Corindiba, no interior de Anchieta, foi lançado ontem (25) pela Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce), um plano de treinamento e estruturação. A solenidade aconteceu na Escola Família Agrícola de Olivânia (EFA) com participação de representantes da comunidade. A iniciativa tem parceria com o Sebrae-ES e empreendimentos locais.

O objetivo da proposta é movimentar os empreendimentos locais, promovendo o desenvolvimento e fomentando o turismo de base comunitária. “A Seturce considerou o apelo turístico da região, composta por um conjunto de histórias simples, mas encantadoras e que certamente são capazes de provocar transformações através da experiência, tornando-se exemplo e referência na região e desse novo modo de movimentar o turismo”, explicou o titular da pasta, Caio Mozer.

O secretário explica que os investimentos no turismo de experiências e vivências estão crescendo no país e no Estado. “Em todo lugar tem famílias reformando espaços para receber os turistas. É interessante ver as famílias que trabalham com tapioca, café e outros produtos da agroindústria, trabalhando, investindo e se capacitando para receber os visitantes em seus locais”, enfatiza Mozer.



Agora na prática serão iniciadas as consultorias a cada empreendimento a fim de transformar em um diagnóstico geral para o circuito. Conforme informações da pasta, serão levantadas as necessidades de cada empreendimento e do roteiro, a necessidade de intervenções como sinalização e melhoria nos acessos.



De acordo com a definição do Ministério do Turismo em sua página virtual, Turismo de Base Comunitária, são iniciativas e atividades protagonizadas pelas comunidades locais que, se ordenadas e bem estruturadas, representam importantes experiências turísticas, agregando valor aos roteiros e geram emprego e renda para a região.