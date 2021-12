Anchieta é lançado na rota do turismo nacional

Anchieta, assim como Itaúnas, no Norte do Espírito Santo, entram na rota do turismo nacional. O

Governo do Estado fez o lançamento da campanha promocional da temporada Verão 2022 com o objetivo de atrair turistas para os dois destinos.

As 23 praias de Anchieta, o rico agroturismo e o Santuário Nacional de São José de Anchieta, além do forró, das manifestações culturais e do Parque Estadual de Itaúnas, têm tudo para entrar na rota do turismo nacional. Tudo porque o Governo do Espírito Santo lançou, na última terça-feira (30), a campanha promocional da temporada de verão 2022. Os dois destinos foram apresentados na Feira de Turismo que aconteceu em Fortaleza, no mês de outubro, como destinos nacionais.

No evento foi lançado o Ebook de Anchieta e também foi lançado do vídeo da campanha “Capixabear”, que vai ser exibido em TV aberta e impulsionado em redes sociais.

Para o secretário de Turismo de Anchieta, Caio Mozer, a iniciativa irá atrair mais turistas para os dois destinos e o município de Anchieta ganha com isso. “Com uma maior divulgação de nossa cidade, em rede nacional, iremos atrair mais visitantes para apreciar nossas belezas, principalmente no próximo verão. Com isso, ganha a economia, com geração de empregos e novos serviços”, almeja.

por Dirceu Cetto

foto Flávio Vinini