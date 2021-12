Aprovada emenda do primeiro emprego sem experiência, do vereador Renan Delfino

Foi aprovada por unanimidade, na sessão ordinária do último dia 14, a emenda modificativa nº 17/2021, de autoria do vereador Renan Delfino, que modifica a Lei Completar nº 106/2021.

A emenda proposta visa dar oportunidade aos jovens e adultos de Anchieta ao primeiro emprego, permitindo que os mesmos ingressem no mercado de trabalho.

Atualmente o principal desafio encontrado pelos jovens e adultos são a falta de experiência comprovada na Carteira de Trabalho (CTPS), onde muitas das vezes não consegue entrar no mercado de trabalho devido às exigências das empresas.



Vale lembrar que a Lei Completar 106/2021, aprovada pelos vereadores, garante às empresas que tiverem interesse em se instalar e ou ampliar sua planta no município tenha garantias de isenção de impostos, fortalecendo assim a criação de mais empregos e renda na região.



“Eu como defensor do emprego e de todas as áreas que beneficia a nossa população, fiz essa emenda modificativa com o objetivo de oportunizar os nossos jovens e adultos ao mercado de trabalho. Com essas ações quem ganha são os jovens, a população, empresa e o município”, afirmou o vice-presidente da Câmara, vereador Renan Delfino.