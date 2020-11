ANCHIETA | Escola de Ubú passa por reforma e ganha novos equipamentos

today17 de novembro de 2020 remove_red_eye30

A escola municipal de Ubú, no interior de Anchieta, está passando por ampla reforma e as obras estão na reta final. A obra faz parte do pacote que reformou recentemente outras 11 unidades escolares.

Conforme a Secretaria de Educação, além da reforma em toda estrutura do prédio, a unidade foi contemplada com novos equipamentos, incluindo mesas, cadeiras, ventiladores e outros itens. A escola também recebeu novas grades de proteção, cobertura, espelhos nos banheiros e prateleiras de granito na biblioteca, cozinha e almoxarifado.

A diretora da unidade, Ana Lina Ribeiro de Almeida Sabbagh, disse que a escola está ficando linda e mais segura. “Nossa escola está recebendo muitas melhorias e a obra está atendendo as demandas da comunidade. No retorno das aulas, após a pandemia, os alunos e professores terão uma unidade totalmente repaginada, moderna e acessível”, disse.

Segundo o titular da pasta, Carlos Ricardo Balbino, o pacote de melhorias nas unidades educacionais de Anchieta contemplou 31 unidades com reforma e reparos. A Prefeitura também construiu recentemente o Centro de Educação Infantil (Cmei) Tom & Jerry, em Iriri, e a nova creche Enide Corrêa Guaitolini, em Mãe-Bá.

12 escolas reformadas

Córrego da Prata, Amarílis Fernandes Garcia (Alvorada), Professora Jocelina Nogueira (Alvorada), Patrícia Roffes (Nova Esperança), Mariana da Purificação (Belo Horizonte) e Duas Barras, Novo Horizonte, Elson Garcia (Ubú) e Alcides Ceccon, Genelice dos Reis Ramos Hermes (Recanto do Sol), Dulcineia Silva Lyrio Rupf (Ponta dos Castelhanos), Manoel de Paula Serrão (Iriri).

Escolas construídas: Enide Corrêa (Mãe-Bá) e Tom & Jerry (Iriri).

Escolas que passaram por pintura e manutenção predial

1. Padre Anchieta

2. Tio Liliu

3. Terezinha Godoy (Centro Cultural)

4. Ady Lírio Marchezi

5. Emboacica

6. Goembê

7. Itajobaia

8. Itapeuna

9. Maria Luiza Flores

10. Edma Maria Mezadre Mulinari

11. Parati

12. São Mateus

13. Itaperoroma

14. Rosalino Simões

15. Esmeralda Morava

16. Alto Joeba

17. Olivânia

18. Limeira

19. Mateus Ernesto