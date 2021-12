Anchieta finaliza 2021 com entrega de diversas obras e amplo investimento para 2022

O fim de ano já chegou e Anchieta se despede de 2021 com importantes obras entregues à população e outras na etapa final. Para 2022 a expectativa é iniciar outros relevantes investimentos em diversas áreas.

Este ano foram entregues aos moradores a sede do Parque RDS Papagaio, um investimento que já se tornou um grande atrativo turístico no Estado, recebendo diariamente muitos visitantes para conferir a novidade e ter contato direto com a natureza.

E também em 2021 diversas ruas da sede e do interior receberam obras de drenagem e pavimentação. Os bairros Nova Anchieta e Planalto, na sede, tiveram suas vias totalmente pavimentadas. Assim como em outras comunidades do interior, totalizando a marca de 110 ruas drenadas e pavimentadas entre os anos de 2018 e 2021.



E para o ano que vem o bairro Guanabara, com apoio do governo do Estado, irá receber obras de drenagem e pavimentação em suas ruas. Será concluído o calçamento de uma via em Arerá e será iniciado o serviço em duas vias na comunidade de Belo Horizonte. Outras comunidades também serão contempladas em 2022.



De acordo com a prefeitura de Anchieta, outros feitos neste ano, necessitou de um grande investimento na saúde, por conta da pandemia da Covid-19, foram a reforma das quadras poliesportivas de Chapada do A, Recanto do Sol e Itajobaia, além de obras de recuperação de diversos espaços públicos.



Além de obras, o município investiu no programa de desenvolvimento social Anchieta Criativa e Empreendedora, criando e reformulando vários projetos com objetivo de desburocratizar o serviço público, gerar emprego e renda para as famílias anchietenses. A Educação, o Turismo, a Pesca e a Agricultura também foram contemplados com importantes projetos.



Neste ano a administração municipal investiu na melhoria das estradas rurais, beneficiando diversas comunidades, atingindo a marca de 65 km de estradas sendo atendidas com a aplicação de revsol. Um produto que vem deixando as vias em melhores condições e facilitando a vida dos moradores.



Em 2022 o município irá ganhar a sede própria da escola Terezinha Godoy de Almeida, atendendo 840 alunos. Também será construída a sede do Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas) e o Centro de Referência da Assistência Social será reformado. Segundo a prefeitura, todas essas obras foram possíveis graças a parceria com o governo do Estado.



Conforme a secretaria municipal de Educação, somente para a construção do prédio da unidade escolar, serão necessários cerca de R$ 8,9 milhões, sendo que R$ 5,5 milhões financiados pelo governo estadual e o restante pela municipalidade.



E com recursos próprios a Prefeitura de Anchieta pretende realizar em 2022 a ampliação do cemitério municipal, construir a ponte de Emboacica e muros de arrimo em diversas localidades, proporcionando mais segurança aos moradores locais. Ainda, a pretensão da gestão é garantir recursos para a revitalização da orla de Ubu, além de outros investimentos na Saúde, Educação, Turismo, Meio Ambiente, Pesca e Agricultura.