ANCHIETA | Finalizada obra de drenagem e pavimentação no bairro Planalto

today14 de setembro de 2021 remove_red_eye12

As obras de drenagem e pavimentação em 10 ruas do bairro Planalto, na sede de Anchieta, foram finalizadas. O calçamento deixou o bairro mais bonito e acessível para os moradores que num passado recente enfrentavam problemas com lama e poeira.

Foram contempladas as ruas Icarahy, Namorados, Badejos, dos Marlins, Tainhas, Charel, Matupiris, Baiacus, Delfins e rua Projetada. A obra contempla aproximadamente 4 km de serviços, incluindo drenagem e pavimentação das vias.

Para o prefeito Fabrício Petri, a obra é mais um avanço na infraestrutura da cidade. “Conseguimos pavimentar as ruas de Planalto e Nova Anchieta, que com outros bairros somam mais de 90 ruas pavimentadas desde 2018. Temos outros bairros que estão recebendo os serviços e outros que ainda irão ser contempladas em breve” contou.

Mais obras de drenagem e pavimentação no município

Em Ubu a prefeitura está realizando a drenagem e pavimentação da Rua 17. Já em Parati e Inhaúma duas já foram atendidas com o serviço. Também segue com obras de drenagem e pavimentação a rua Bela Vista, em Santa Helena.