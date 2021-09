Anchieta | Guarda Municipal comemora 13 anos com vasta programação

A Guarda Civil Municipal de Anchieta completa 13 anos de existência neste mês. E para comemorar mais um aniversário serão realizadas diversas atividades pela corporação, incluindo palestras e o 3º Desafio de Corrida, obedecendo os protocolos sanitários para enfrentamento a Covid-19.

No dia 08, a partir das 8h, haverá uma ampla programação no auditório da Câmara Municipal com quatro importantes palestras ao longo do dia. Crimes federais; inovações legislativas que atingem o atendimento à mulher em situação vulnerável; os aspectos processuais e o papel da Guarda Municipal e abuso de autoridade e o poder da polícia serão debatidos por renomados profissionais da área. A palestra é direcionada aos agentes de segurança.

Já no sábado, dia 11, acontece o 3º Desafio de Corrida Guarda Municipal, a partir das 8h, com saída da Vila Olímpica. Interessados em participar devem se inscrever na sede da Guarda nos dias 01 e 02 de setembro.

“A guarda é uma entidade que conquistou espaço no município, realizando um trabalho ético e profissional para garantir a segurança dos anchietenses”, disse o prefeito Fabrício Petri.

O gerente estratégico da Guarda Civil Municipal, Wander Nogueira, explica que desde a criação da guarda, em 2007, o trabalho desenvolvido tem sido motivo de orgulho para a população Anchietense, “durante todos esses anos temos feito excelente trabalho de serviços prestados à população da cidade e aos turistas”.

Conforme o gerente municipal de Segurança Pública e Social, Tássio Brunoro, a atuação da Guarda Municipal é uma atividade comunitária de segurança urbana e rural, guardando e protegendo o patrimônio público municipal e apoiando os órgãos policiais. A corporação atua com agentes capacitados e determinados em um trabalho sério e comprometido com a população.