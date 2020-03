ANCHIETA: Judiciário destina recursos para prefeitura investir nas ações de enfrentamento ao coronavírus

today29 de março de 2020 remove_red_eye27

Uma ajuda inédita do Poder Judiciário de Anchieta irá contribuir para a Prefeitura da cidade adquirir diversos produtos, equipamentos e materiais de proteção para otimizar as ações de enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19). Por meio de uma solicitação do próprio executivo, o judiciário irá liberar o valor de R$ 90 mil para a Secretaria de Saúde adquirir os produtos, entre eles, luvas, álcool em gel, aventais, toucas, máscaras, entre outros.

O recurso, segundo o Poder Judiciário, é oriundo de cumprimentos de pena em ações criminais, quando a pessoa é condenada em processos de menor potencial ofensivo. Os valores ficam depositados em uma conta do judiciário, que geralmente repassa para entidades e associações que desenvolvem projetos sociais.

Conforme a Procuradoria Municipal, que formalizou o pedido, devido a situação de emergência na saúde pública, a solicitação foi prontamente atendida pelo juiz de direito e diretor da comarca de Anchieta, Dr. Carlos Henrique Cruz de Araújo Pinto. No prazo de 30 dias a Prefeitura irá realizar a prestação de contas do recurso, que será destinado exclusivamente para aquisições desses produtos.

A Prefeitura de Anchieta vem realizando uma séria de ações e medidas em enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19). Também, em regime emergencial, irá comprar diversos equipamentos e materiais para munir as Estratégias de Saúde da Família e o Pronto Atendimento Municipal (PA) para enfrentar a pandemia. Um exemplo será a aquisição de 1.500 testes rápidos para identificar possíveis pacientes infectados com o covid-19. Só para esses equipamentos, a Prefeitura irá investir cerca de R$ 192 mil.

Para o prefeito Fabrício Petri, o recurso é de grande importância nesse momento crítico que o município está vivendo. “Iremos investir uma gama de recursos para enfrentar essa pandemia. Já estamos realizando várias ações e medidas, comprando diversos equipamentos, medicamentos, além de produtos de proteção para os profissionais da saúde. Essa ajuda do Poder Judiciário irá contribuir para nossas ações”, disse o prefeito.

De acordo com um levantamento da Secretaria de Saúde, o município está investindo inicialmente cerca de R$ 500 mil com aquisição de equipamentos, materiais de proteção, testes rápidos, locação de respiradores e outros produtos para enfrentar a pandemia no município.