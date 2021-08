ANCHIETA | Maiores de 18 anos poderão se vacinar contra Covid-19 no sábado (21)

Moradores de Anchieta maiores de 18 anos poderão se vacinar contra Covid-19 neste sábado (21), quando acontece um mutirão nas Estratégias de Saúde da Família (ESF). A imunização irá acontecer das 8h às 15h.



Os moradores da sede, atendidos pelas ESF I, II e III, deverão agendar a vacina no site da prefeitura a partir das 13h desta quinta-feira (19). Já os moradores das demais unidades devem comparecer no local com a caderneta de vacinação e um documento de identidade.



Unidades que irão funcionar no mutirão contra Covid-19 – Sábado, 21/08:

– ESF I;

– Central de Vacina da ESF III – atendendo pacientes da ESF II e III;

– ESF Iriri;

– ESF Baixo Pongal;

– ESF Alto Pongal;

– ESF Jabaquara;

– ESF Mãe-Bá;

– ESF Recanto do Sol.



A central de vacina funciona no auditório do ESF Centro III, localizado na estrada Jabaquara x Anchieta, ao lado do Pronto Atendimento Municipal (PA).



No dia de se vacinar as pessoas devem levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação.



Agendamento: www.anchieta.es.gov.br, clique no botão: Agendamento de Vacina.