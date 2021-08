ANCHIETA | Maiores de 20 anos já podem agendar vacinação contra Covid-19

Moradores da sede de Anchieta, maiores de 20 anos, poderão agendar a partir de hoje (17) a aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19. Esse público deve agendar diretamente no site da Prefeitura, pelo link Agendamento de Vacina. (CLIQUE AQUI)

O canal de agendamento é exclusivo, por enquanto, para residentes nas áreas das Estratégias de Saúde da Família Centro I, II e III. A aplicação ocorrerá na próxima sexta (20), a partir das 8h, na sala integrada de vacina, no auditório do ESF Centro III, localizado na estrada Jabaquara x Anchieta, ao lado do Pronto Atendimento Municipal (PA).

Já a população das demais ESFs (litoral e interior) continua com o atendimento por unidade. Esses moradores devem entrar em contato na ESF do bairro onde residem.

No dia de se vacinar, as pessoas devem levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação.

Agendamento: www.anchieta.es.gov.br, clique no botão: Agendamento de Vacina.