ANCHIETA | Mais de 400 pessoas já passaram pelo centro de triagem na Vila Olímpica

today26 de junho de 2020 remove_red_eye30

O serviço foi criado exclusivamente para pessoas que apresentarem sinais e sintomas gripais.

O centro de triagem para pacientes com sinais e sintomas gripais, implantado desde março pela Prefeitura de Anchieta no ginásio da Vila Olímpica, já atendeu até agora cerca de 418 pessoas. No local há atendimento de clínico geral e pediatra.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, só no mês de junho foram 182 atendimentos, desses apenas 10% foram direcionados para o médico pediatra. Devido a baixa procura, a especialidade ficará disponível somente às segundas-feiras pela manhã no local, dia de maior busca pelo profissional.

A orientação da Secretaria de Saúde é que pessoas com sinais e sintomas gripais procurem a nova unidade e acessem somente o Pronto Atendimento (PA) em casos graves. Nos demais dias quando não há pediatra, o clínico geral faz o atendimento às crianças. Já caso necessite de pediatra para outras finalidades que não sejam sintomas gripais, procurar a estratégia de saúde do bairro onde reside.

O centro de triagem foi criado como ação de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). O atendimento na unidade acontece de segunda a sexta, das 7h às 16h, somente para pacientes que apresentarem sinais e sintomas gripais.

Conforme a coordenadora municipal das ESFs, Candida Paulini Costa, o ginásio foi preparado conforme as recomendações técnicas e é um local mais amplo e arejado, o que dificulta a contaminação das pessoas.