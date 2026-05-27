Anchieta: Professor Edinho Ed+ lança pré-candidatura a deputado estadual amanhã (28)

today27 de maio de 2026 remove_red_eye99

O professor e ex-vereador de Anchieta, Edson Vando de Souza, conhecido como Professor Edinho Ed+, irá oficializar sua pré-candidatura a deputado estadual na próxima quinta-feira (28). O lançamento acontecerá às 18h, no Cerimonial Festança, localizado na Avenida Beira-Mar, no município.

Figura conhecida na política anchietense, Edinho construiu trajetória no Legislativo Municipal, onde exerceu diversos mandatos como vereador e presidiu a Câmara Municipal em diferentes períodos, incluindo os biênios de 2005/2006 e 2021/2022.

Ao longo da carreira pública, o ex-parlamentar ganhou destaque pela atuação próxima às comunidades e pela articulação com diferentes setores políticos e sociais da região sul do Espírito Santo.

Além da experiência no Legislativo, Edinho também participou da administração municipal, atuando em secretarias e em projetos voltados ao desenvolvimento da cidade. Com formação em Artes Cênicas, ele reúne experiência nas áreas de comunicação, gestão pública e mobilização social.

A expectativa é que o lançamento reúna lideranças políticas como o pré-candidato a governador Lorenzo Pazolini, do presidente do Republicanos Erick Musso, do ex-prefeito de Anchieta Marquinhos Assad, apoiadores, amigos e moradores de diversas cidades do Espírito Santo, marcando o início oficial de uma caminhada que pretende ampliar sua atuação em defesa dos municípios capixabas na Assembleia Legislativa.