Sicoob adere ao Desenrola 2.0 e amplia apoio à retomada financeira dos brasileiros

today27 de maio de 2026 remove_red_eye104

Com presença capilarizada em todo o país, a instituição aposta na proximidade para orientar e apoiar a renegociação de dívidas dos cooperados

Com o objetivo de ampliar o acesso à renegociação de dívidas e apoiar a retomada financeira da população, o Sicoob passa a integrar o Desenrola 2.0, programa do Governo Federal voltado a pessoas com débitos em aberto, que oferece condições facilitadas de negociação e maior acesso ao crédito.

A adesão reforça o compromisso da instituição como agente ativo de inclusão financeira e coloca sua rede de mais de 4,7 mil pontos de atendimento a serviço dos cooperados que buscam reorganizar sua vida financeira com condições acessíveis e atendimento de proximidade.

A iniciativa abre caminho para a retomada da autonomia financeira de milhares de brasileiros. É nesse contexto que o cooperativismo financeiro se diferencia: pelo olhar humano voltado às pessoas e às comunidades, com orientação financeira personalizada e soluções adaptadas à realidade de cada cooperado.

Como participar

Os cooperados interessados em aderir ao Desenrola 2.0 podem buscar atendimento diretamente em suas cooperativas ou pelos canais digitais do Sicoob para consultar as condições disponíveis e obter orientações sobre o processo de adesão.

Sobre o Desenrola 2.0

O Desenrola 2.0 é uma iniciativa do Governo Federal destinada à renegociação de dívidas de pessoas físicas, permitindo a regularização de débitos contratados até 31 de janeiro de 2026 e que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos, incluindo operações como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

O programa oferece condições diferenciadas de renegociação, com descontos entre 30% e 90% sobre o valor principal da dívida, juros limitados a 1,99% ao mês, prazo de pagamento de até 48 meses e possibilidade de vencimento da primeira parcela em até 35 dias.

Além disso, cada cliente poderá renegociar até R$ 15.000,00 em dívidas por instituição financeira. Para as instituições financeiras participantes, as operações contam com cobertura do Fundo Garantidor de Operações (FGO). Adicionalmente, o programa prevê a utilização de até R$ 1.000,00 ou 20% do saldo do FGTS, o que for maior, para quitação das dívidas, benefício destinado a trabalhadores com renda de até cinco salários-mínimos.

foto USP Imagens