Homem é preso suspeito de ameaçar companheira e filha em Domingos Martins

today27 de maio de 2026 remove_red_eye68

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (27), um homem de 32 anos suspeito de praticar violência doméstica e familiar contra a companheira, a filha e a enteada, na comunidade de Rio Ponte, zona rural de Domingos Martins.

A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Domingos Martins em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo.

De acordo com a polícia, a ocorrência começou após uma mulher de 43 anos procurar a delegacia acompanhada das filhas, uma criança de 5 anos e uma adolescente de 17 anos. As vítimas chegaram ao local em estado de choque, chorando e apresentando sinais de forte abalo emocional.

Segundo relato da mulher, ela sofria há anos agressões físicas, ameaças e violência psicológica praticadas pelo companheiro, pai da criança e padrasto da adolescente. Conforme as investigações, o suspeito costumava chegar em casa alcoolizado e sob efeito de drogas, ameaçando matar a família com facão, motosserra e outras ferramentas.

Ainda segundo a vítima, na noite anterior ao registro da ocorrência, o homem teria afirmado que “daquela noite elas não escapariam”, ameaçando matar as três e atear fogo nos corpos.

A mulher relatou que aproveitou um momento em que o suspeito foi ao banheiro para retirar um facão escondido próximo à cama e fugir com as filhas em busca de ajuda.

As vítimas passaram a noite escondidas em uma área de mata para evitar serem encontradas pelo agressor. Segundo os relatos, episódios semelhantes já haviam ocorrido anteriormente, inclusive com a família precisando se esconder em um chiqueiro de porcos para escapar das ameaças.

O delegado titular da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, Luciano Carlos Paulino, informou que as vítimas também sofriam intenso controle psicológico.

“A mulher não tinha aparelho celular próprio por imposição do companheiro, e a adolescente era submetida a monitoramento constante”, explicou o delegado.

Após diligências conjuntas das polícias Civil e Militar, o suspeito foi localizado e encaminhado para a delegacia. O facão utilizado nas ameaças foi apreendido.

O homem foi autuado em flagrante por perseguição, violência psicológica, ameaça e vias de fato. A Polícia Civil também representou pela prisão preventiva do investigado devido ao risco à integridade física das vítimas.

Segundo o delegado, o suspeito já possui registro anterior de violência doméstica contra uma ex-companheira.

Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.