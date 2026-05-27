Assembleia Legislativa cria honraria em homenagem ao ex-jogador Geovani Silva

today27 de maio de 2026 remove_red_eye65

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou, durante sessão ordinária híbrida realizada nesta quarta-feira (27), a criação do Diploma de Mérito Esportivo Geovani Silva, honraria que irá reconhecer atletas e personalidades de destaque no esporte capixaba.

A homenagem eterniza o nome do ex-jogador Geovani Silva, que faleceu na última semana e marcou a história do futebol brasileiro e capixaba. A iniciativa foi apresentada pelo presidente da Casa, Marcelo Santos, por meio do Projeto de Resolução (PR) 9/2026, aprovado pelos parlamentares.

Durante a sessão, deputados destacaram a trajetória de Geovani dentro e fora dos gramados. O deputado Dary Pagung ressaltou que o ex-atleta levou o nome do Espírito Santo para o cenário nacional e internacional, principalmente durante sua passagem pelo Vasco da Gama e pela Seleção Brasileira.

“Quem conheceu ele pessoalmente sabe que era uma pessoa simples, apesar de ter um nome que engrandeceu muito o futebol no Espírito Santo”, afirmou o parlamentar.

A deputada Janete de Sá relembrou o início da carreira de Geovani na Desportiva Ferroviária, em Cariacica, antes de alcançar projeção nacional.

Já os deputados Fábio Duarte e Alexandre Xambinho destacaram a passagem do ex-jogador pelo Serra Futebol Clube, em 1999, quando ajudou a equipe a conquistar o primeiro título do Campeonato Capixaba.

O deputado José Esmeraldo também recordou o período em que Geovani atuou como deputado estadual entre 2003 e 2007.

“Foi meu colega na Assembleia Legislativa. Uma pessoa do bem, que nunca fez mal a ninguém”, declarou.

Segundo a Assembleia Legislativa, o Diploma de Mérito Esportivo Geovani Silva tem como objetivo reconhecer personalidades que contribuem para o fortalecimento e a valorização do esporte no Espírito Santo.

Nova honraria para policiais civis aposentados

Na mesma sessão, os deputados aprovaram o Projeto de Resolução 8/2026, que cria a Comenda do Mérito Legislativo Delegado de Polícia Civil Manoel Osorio Pereira – Buick.

A proposta, apresentada por Marcelo Santos em conjunto com o deputado Delegado Danilo Bahiense, busca homenagear policiais civis aposentados pelos serviços prestados à segurança pública.

Durante a discussão da matéria, Danilo Bahiense destacou a importância do reconhecimento aos profissionais da Polícia Civil após a aposentadoria.

A criação da honraria também recebeu apoio de diversos parlamentares, que lembraram a trajetória do delegado Manoel Osorio Pereira, conhecido como Buick, considerado referência na Polícia Civil do Espírito Santo.