Polícia Civil prende suspeito de participação em “tribunal do crime” em Ibiraçu

today27 de maio de 2026 remove_red_eye69

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na manhã de terça-feira (26), um homem de 21 anos investigado por participação em um caso de tortura contra duas jovens no município de Ibiraçu.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Ibiraçu, em operação conjunta com a Polícia Militar do Espírito Santo, com apoio das delegacias de Fundão e João Neiva.

O suspeito foi localizado no bairro Aricanga, na residência da mãe dele, onde os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva.

Segundo as investigações, o homem teria participado diretamente das agressões praticadas contra duas jovens moradoras do bairro Elias Bragatto. As vítimas foram submetidas a violência psicológica e tiveram os cabelos cortados durante uma ação promovida pelo chamado “tribunal do crime”, ligado ao tráfico de drogas da região.

De acordo com a Polícia Civil, as jovens foram acusadas por integrantes da organização criminosa de repassar informações às forças de segurança ou transportar entorpecentes de outro município sem autorização do grupo.

As investigações apontam ainda que um dos envolvidos participou da ação criminosa por meio de videochamada, o que, segundo a polícia, demonstra o nível de organização e o controle exercido pela facção sobre a localidade.

O delegado titular da Delegacia de Polícia de Ibiraçu, Felipe Rodrigues Thomes, informou que dois investigados já identificados estão presos, enquanto as diligências continuam para localizar outros suspeitos que permanecem foragidos.

“As prisões são fundamentais para a preservação da ordem pública, considerando que os investigados exercem papel de liderança e controle do tráfico de drogas na região, impondo intimidação coletiva à população local”, destacou o delegado.

Após os procedimentos de praxe, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.