Anchieta promove 5ª Mostra de Teatro a partir de sábado (11)

today8 de dezembro de 2021 remove_red_eye35

A partir deste sábado (11) e até o próximo dia 19 vai acontecer a 5ª Mostra de Teatro da cidade de Anchieta. Por conta da pandemia, o evento será em formato híbrido, com apresentações de espetáculo virtual e atividades formativas presenciais e on-line.

O grupo Rerigtiba, organizador do evento, pretende encerrar suas atividades anuais promovendo a difusão e valorização das artes cênicas, ao mesmo tempo que fortalece o intercâmbio entre as companhias de teatro do Espírito Santo.