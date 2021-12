ANCHIETA | Publicado resultado do concurso de decoração natalina 2021

A Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Anchieta publicou hoje (14) o resultado com os quatro finalistas do concurso de decoração natalina de fachadas residenciais 2021. Participaram 21 residências, disputando o prêmio de R$ 10 mil entre os quatro primeiros colocados.

O objetivo do concurso, segundo os organizadores, foi deixar a cidade mais atrativa durante as festividades de fim de ano. A iniciativa é da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Anchieta (Seturce).

Concorreram residências localizadas na sede, no litoral e no interior do município. Foram avaliados os quesitos criatividade e iluminação. Os prêmios para os quatro primeiros classificados – com as maiores notas no geral – são de R$ 4 mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. A premiação ocorre hoje (15).



A cidade também ganhou uma linda decoração natalina em diversos pontos. Uma árvore de 13 metros de altura é uma das atrações, reunindo visitantes todas as noites.



Informações: (27) 3536-3667



FINALISTAS

1º lugar: Edith Maria Garcia da Costa – 170 – pontos

2º lugar: Juliana Martins Marvilla – 169 pontos

3º lugar: Eliete Queiroz Zuliani – 167 pontos

4º lugar: Juan Gustavo Palomino – 164 pontos



CLIQUE AQUI E CONFIRA A PONTUAÇÃO DOS DEMAIS PARTICIPANTES