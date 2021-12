ANCHIETA | Que tal desfrutar do Parque RDS Papagaio no fim de semana?

Com diversas opções de lazer para as famílias, o parque é mais um ponto turístico do município.

Já conhece o Parque da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, em Anchieta? Se não, aproveite o fim de semana para conhecê-lo! O espaço funciona todos os dias para visitação. Com 14.000 m² o local possui um viveiro de mudas, circuito para caminhada, academia popular, playground, mirante e diversas esculturas gigantes de espécies da região.

O horário de funcionamento é das 07 às 18h. Por conta da pandemia, o fluxo de visitas é controlado. O parque possui ainda estacionamento, banheiros, auditório, sinalização temática e videomonitoramento. O nome é em homenagem ao papagaio do mangue, uma das espécies que habita a região.



De acordo com o coordenador do parque, o biólogo Lázaro Antunes, turmas com alunos, professores e outros grupos podem agendar a visita antecipadamente, visto que a equipe técnica ficará responsável em monitorar e apresentar todos os setores do parque ao grupo.

Entre os bairros Nova Jerusalém, Benevente e Nova Esperança, o local foi criado com a finalidade de conservar o manguezal, o rio e as espécies que habitam a região, como pássaros, caranguejos, peixes, entre outros. Para quem não conhece a região, a referência do parque é nas proximidades do Pronto Atendimento Municipal (PA).



A Unidade de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável Papagaio é uma das quatro Unidades de Conservação do município de Anchieta. Esta unidade foi criada pelo Decreto Municipal nº 3.692/2011. Sua área total delimitada é de 1.731,20 ha.



Informações: (28) 3536-3767.



Como chegar: pela estrada Anchieta x Jabaquara, nas proximidades do PA.



Clique aqui e confira a localização