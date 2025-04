Anchieta recebe Caravana Margaridas com serviços gratuitos neste sábado, 12

today11 de abril de 2025 remove_red_eye66

Evento itinerante tem como foco principal valorizar as mulheres em situação de vulnerabilidade nos municípios por onde passa

Anchieta será o próximo destino da Caravana Margaridas, projeto itinerante da Secretaria Estadual das Mulheres (SESM) que vem percorrendo o Espírito Santo com ações voltadas para o empoderamento feminino. A programação acontece neste sábado (12), das 8h às 15h, na Praça São Pedro, no Centro, e contará com uma série de serviços gratuitos voltados especialmente para as mulheres.

A Caravana tem como foco principal valorizar as mulheres em situação de vulnerabilidade, promovendo acesso a direitos e serviços essenciais, além de oportunidades de geração de renda e autonomia financeira. O projeto também atua no enfrentamento à violência de gênero e na promoção da igualdade de oportunidades por meio de campanhas de conscientização.

Com uma estrutura ampla e acolhedora, a Caravana oferece diversos serviços gratuitos, entre eles atendimentos na área da saúde com exame de vista, vacinação, aferição de pressão e medição de glicemia, orientação jurídica, oferta de empregos e muito mais. Na parte de bem-estar terá maquiagem e correção postural.

A programação também contará com uma feira empreendedora com 21 mulheres expositoras e apresentações culturais com Douglas Lopes e Grupo Folclórico Os Brandarinos tornando o ambiente ainda mais acolhedor e vibrante.

A secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes, convida todas as mulheres de Anchieta e região a participarem da ação. “A Caravana Margaridas é uma oportunidade de acolhimento, cuidado e transformação. Convido cada mulher de Anchieta a estar conosco nesse sábado, para se informar, se fortalecer, empreender e acessar os serviços. Estamos indo ao encontro das mulheres para mostrar que elas não estão sozinhas”, afirmou Jacqueline Moraes.

Para a gerente da Caravana Margaridas, Marjorie Seidel, cada nova parada do projeto reforça o impacto positivo que a iniciativa tem promovido nas comunidades capixabas. “É emocionante ver o quanto essas ações transformam vidas. A Caravana é um espaço de escuta, acolhimento e construção de caminhos. Nossa intenção é que cada mulher atendida se sinta fortalecida, capaz de tomar as rédeas da própria história”, destacou.

Com uma proposta inclusiva e acolhedora, a Caravana também fortalece a atuação dos Núcleos e Centros Margaridas, como o Núcleo da Microrregião Litoral Sul, que oferece apoio psicossocial e jurídico para mulheres em situação de violência. O evento é ainda uma vitrine para o empreendedorismo local, incentivando mulheres a se reconhecerem como protagonistas de seus negócios.

Por que “Caravana Margaridas”?

O nome do projeto homenageia Margarida Maria Alves, trabalhadora rural e sindicalista paraibana, símbolo da luta pelos direitos das mulheres do campo. Margarida foi assassinada em 12 de agosto de 1983 por sua atuação firme e corajosa em defesa da justiça social. Sua memória inspira o espírito de resistência e transformação que guia cada edição da Caravana.

O que a Caravana Margaridas promove:

– Fomento do empreendedorismo local;

– Fortalecimento da autoestima feminina;

– Promoção de uma sociedade mais justa e igualitária;

– Combate a estigmas e preconceitos;

– Estímulo à economia regional;

– Criação de redes de apoio entre mulheres.

Serviço

Caravana Margaridas – Anchieta

Data: 12/04 (sábado)

Horário: das 8h às 15 horas

Local: Praça São Pedro, Centro – Anchieta