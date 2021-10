Anchieta recebe doação de materiais pelo Movimento Unidos Pela Vacina

Na semana passada a Prefeitura de Anchieta recebeu a doação de equipamentos para utilização no processo de vacinação contra a Covid-19. A entrega foi viabilizada pelo ‘Movimento Unidos Pela Vacina’, com propósito de atender a demanda da rede de vacinação do município.

Organizado por entidades, empresas e associações, o movimento tem como objetivo tornar viável a vacina a todos os brasileiros até setembro de 2021. A mobilização surgiu por iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela empresária Luíza Helena Trajano, para engajar a sociedade, em conjunto com empresários de todo Brasil.

Em Anchieta, a empresa que “apadrinhou” o município foi a Suzano S/A com a doação de uma câmara de conservação para vacina e seis caixas térmicas para o transporte do imunizante.



“Os materiais recebidos do projeto irão dar mais agilidade e auxiliar no avanço da vacinação no município, para que possamos o mais brevemente ter toda nossa população imunizada contra essa doença.”, afirmou a secretária da pasta, Cristiane Feitosa, que ainda solicitou às pessoas que ainda mantenham os cuidados para evitar o contágio da Covid-19.



Informações: (28) 3536 3062