ANCHIETA | Ruas de cinco comunidades foram atendidas com drenagem e pavimentação

today6 de dezembro de 2021 remove_red_eye46

Foi concluído recentemente o serviço de drenagem e pavimentação de ruas em cinco comunidades de Anchieta. Foram contempladas com o pacote de investimento as localidades de Mãe-Bá, Ubu, Parati, Inhaúma e Santa Helena. Desde 2018 mais de 100 ruas, da sede e do interior, receberam obras de drenagem e pavimentação.

Em Mãe-Bá as obras foram realizadas na rua paralela ao campo de futebol. A extensão da via é de 298 metros. Também foram atendidas com esse pacote de investimentos a Rua 17 em Ubu e a Rua Bela Vista, em Santa Helena. Em Parati e Inhaúma as obras contemplaram vias de importante acesso dos moradores. A empresa responsável foi a Tecfort Construtora.

“O serviço já está beneficiando dezenas de famílias que residem nos locais e deixando os bairros ainda mais estruturados”, disse o secretário de Infraestrutura, Leonardo Abrantes.



Mais investimentos

No momento estão sendo realizadas obras de drenagem e pavimentação na comunidade de Arerá e em breve serão atendidas duas vias em Belo Horizonte, no interior do município.



Também o bairro Guanabara irá receber obras de drenagem e pavimentação. O bairro será contemplado com o serviço em 10 ruas, que irão ganhar também calçadas. A ordem de serviço será assinada nos próximos dias para o início das obras.