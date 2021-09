ANCHIETA | Saúde publica cronograma para vacinar moradores da sede contra Covid-19

8 de setembro de 2021

A Secretaria de Saúde de Anchieta publicou o cronograma vacinal contra Covid-19 para o mês de setembro na Sala de Vacina Central, que funciona no auditório da ESF Centro III (ao lado do PA). É preciso realizar o agendamento no site do município.

Para aplicação da primeira dose (18+) e da segunda, a Sala de vacina Central atende a população de todo o município.

Moradores do litoral e interior, também podem agendar a aplicação da segunda dose diretamente na unidade de saúde do bairro, com o agente comunitário de saúde ou no agendamento on-line disponível no site do município. Consulte agendamento on-line aqui.

De acordo com o cronograma, há dias específicos para aplicação da primeira e segunda dose, bem como para os tipos de imunizantes.

Confira

08/09 – dose 2 – Pfizer

09/09 – 1ª dose

10/09 – dose 2 – Coronavac

14/09 – dose 2 – Pfizer

15/09 – dose 2 – AstraZeneca

16/09 – dose 2 – Coronavac

17/09 – 1ª dose

21/09 – dose 2 – Coronavac

22/09 – dose 2 – Pfizer

13/09 – 1ª dose

24/09 – dose 2 – Pfizer

28/09 – dose 2 – Pfizer

29/09 – dose 2 – AstraZeneca

30/09 – dose 2 – Coronavac

01/10 – 1ª dose