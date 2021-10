Anchieta será também a capital estadual dos frutos do mar

Anchieta é a capital estadual da moqueca capixaba. Isso tudo mundo já sabe, a novidade agora que ela poderá ser também a capital capixaba dos frutos do mar. É que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou o Projeto de Lei (PL) nº 594/2021, do deputado Marcelo Santos. Agora o PL segue para a validação do governador Renato Casagrande.

Se o projeto for transformado realmente em lei estadual, a cidade de Anchieta será reconhecida como a capital estadual da moqueca capixaba e dos frutos do mar.

Segundo o parlamentar, a cidade do litoral Sul do Estado merece esse título porque na Praia dos Castelhanos se realiza um festival dedicado exclusivamente à moqueca, durante o mês de setembro, e em Iriri, todo mês de outubro, é realizado o Festival Capixaba de Frutos do Mar, que este ano está na 23ª edição.

O prefeito Fabrício Petri ficou muito feliz com a notícia. “Fico feliz em ver que todo esforço dos empreendedores do município, em especial de Castelhanos e Iriri, está sendo reconhecido. Esse título trará mais destaque para a cidade de Anchieta. Aproveito para parabenizar os empreendedores”, comemora.

Além dos quiosques, moquecarias e restaurantes de Castelhanos e Iriri, outros balneários do município servem a famosa moqueca capixaba e pratos que levam frutos do mar, agregando ainda o preparo artesanal e o tempero local.

foto Renan Alves