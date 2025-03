Animação “Sneaks: de pisante novo” ganha trailer oficial

today27 de março de 2025 remove_red_eye47

Mergulhando no universo dos tênis e do hip-hop, a produção promete levar muita aventura e diversão para os cinemas no dia 17 de abril

SNEAKS: DE PISANTE NOVO acaba de ganhar trailer e pôster oficiais! A animação, que conta com as vozes de grandes nomes como Rayssa Leal, medalhista olímpica e prodígio do skate, além de Jottapê e Christian Malheiros, astros da série Sintonia da Netflix, chega aos cinemas brasileiros em 17 de abril. Dirigido por Rob Edwards, o longa promete conquistar o público com sua mistura única de aventura, comédia e uma vibrante celebração da cultura dos tênis e do hip-hop.

Assista ao Trailer

O longa acompanha a história de Téo (Jottapê) e Beca, dois tênis que vivem uma jornada repleta de emoção e descobertas. Enquanto Téo prefere a segurança e o conforto de sua caixa de sapatos forrada de veludo, Beca sonha em viver a vida fora da caixa e explorar o mundo. A aventura deles começa quando são inicialmente conquistados em um sorteio por Edson, um jovem prodígio do basquete, mas tudo muda quando os tênis são roubados do garoto por um colecionador de tênis que planeja desmontá-los para fazer falsificações baratas.

Durante uma ousada fuga, Téo se vê separado de Beca, dando início a uma busca emocionante pelas ruas de Nova York, com a ajuda de Beto (Christian Malheiros), um tênis estiloso e apaixonado por tudo o que brilha. A animação, que promete encantar jovens e adultos com suas cenas repletas de ação e humor.

Com uma estética vibrante, músicas contagiantes e uma trama que mistura aventura e comédia, SNEAKS: DE PISANTE NOVO é uma celebração da amizade e da superação, enquanto os personagens aprendem que a melhor vida começa quando você decide pensar fora da caixa.

Sinopse

Téo (Jottapê) e Beca são um par de tênis de grife que vivem protegidos em sua caixa, até que Edson, um jovem humilde com o sonho de se tornar jogador de basquete, os ganha em um sorteio. Quando são roubados por um colecionador, o sonho de Edson é ameaçado e os tênis se separam. Determinado a reencontrar seu par, Téo se vê perdido nas ruas de Nova York, onde conhece Beto (Christian Malheiros), um tênis de rua cheio de atitude. Juntos, embarcam em uma aventura repleta de surpresas, e Téo descobre que o mundo fora da caixa é muito maior e mais emocionante do que imaginava.

Ficha técnica

Direção: Rob Edwards e Chris Jenkins

Roteiro: Rob Edwards

Produção: Leonard Hartman, Gil Cloyd, Laurence Fishburne, Helen Sugland

Co-produção: John Murphy

Produção executiva musical e músicas originais: Mustard

Trilha Sonora original: Terrace Martin

Gênero: Animação, Aventura

País: Estados Unidos

Ano: 2025

Distribuição: Imagem Filmes