Antônio Zeni compartilha sua experiência na preparação para a série “Reis”

today3 de dezembro de 2024 remove_red_eye46

“Aprender novas habilidades como ferramentas para dar vida ao personagem é riquíssimo”, diz o ator

Antônio Zeni está se dedicando muito para seu papel na temporada nova da série “Reis”, da Record TV. Para interpretar o personagem, o ator tem encarado novos desafios e até mudou a cor do cabelo, como ele mesmo comenta:

“Está sendo uma experiência incrível. Toda mudança para o personagem me empolga muito, ainda mais quando envolve o visual. Escurecer o cabelo para dar vida a ele não só torna a experiência mais rica, mas me conecta mais ao personagem.”

A preparação física tem sido fundamental para o novo trabalho. Zeni tem praticado Muay Thai, que tem contribuído para sua própria superação física e mental.

“Além de melhorar minha resistência, tenho melhorado minha movimentação e noções de luta. Estou mergulhando na experiência para interpretar com veracidade e lutar de forma realista. Todo esse processo tem me ajudado a encontrar o guerreiro que vive no personagem”, conta.

O ator também começou a ensaiar as coreografias de lutas com espadas ao lado dos dublês, e está aprendendo a montar cavalos:

“Já tive contato com cavalos em um outro filme, mas é a primeira vez que vou montar em cena. Os workshops de montaria vem me ajudando muito, até para sentir mais segurança ao montar e entender como lidar com o animal.”

Embora não possa revelar muito sobre seu personagem e a nova trama, Antônio Zeni revela que esse tem sido um momento muito especial na sua carreira:

“Esta vem sendo a experiência mais diferente que já tive como ator e poder aprender tantas coisas novas para um único papel é muito gratificante!”

A 13ª temporada de Reis, intitulada “A Esperança” vai estrear na Record TV no ano que vem.