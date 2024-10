Antônio Zeni estará na nova temporada de “Reis”, da TV Record

“Estou muito feliz e grato por essa oportunidade”, comenta o ator

O Antônio Zeni está vivendo um novo momento na sua carreira no Rio de Janeiro, onde se mudou para integrar o elenco da 13ª temporada da série “Reis”, da Record TV.

A experiência de residir na cidade maravilhosa tem sido muito positiva, mesmo que a saudade de casa e dos amigos apareça de vez em quando.

“Apesar de sentir falta da minha família e amigos estou gostando muito de morar no Rio de Janeiro. O clima, a natureza, as pessoas, tudo faz com que esse lugar seja especial”, diz Antônio.

Este é seu primeiro papel na televisão aberta e embora não possa revelar muitos detalhes do seu personagem, o ator menciona que a preparação tem sido desafiadora:

“Está sendo um grande desafio para mim. Na caracterização, por exemplo, já tive que escurecer meu cabelo. As preparações estão sendo intensas e estou muito animado para iniciar as gravações.”

Zeni acompanhou diversas fases de “Reis” e o que mais chama sua atenção é o cuidado com os detalhes do projeto:

“O que mais me impressiona é a qualidade da obra como um todo. Cenário, figurinos, elenco, tudo de alto nível! Além de diversas cenas complexas que foram muito bem produzidas.”

Ao se adaptar a um novo ambiente e enfrentar novas demandas artísticas, Antônio Zeni reafirma sua paixão pela atuação e dedicação aos projetos que se envolve.

A 13ª temporada da série “Reis”- “A Esperança” está prevista para estrear na Record TV em 2025.