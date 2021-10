Anunciada nova estação de bombeamento em Parque das Gaivotas, em Vila Velha

13 de outubro de 2021

Em parceria com o Governo do Estado, a prefeitura de Vila Velha recebe o investimento de R$ 12 milhões com a construção da nova estação de bombeamento de águas pluviais de Parque das Gaivotas.

Nesta terça-feira (12), o prefeito Arnaldinho Borgo, junto com o governador Renato Casagrande, a vice governadora Jaqueline Moraes, deputados e vereadores, se reuniram para detalhar essa importante intervenção no escoamento das águas da chuva.

“O combate aos alagamentos começa na prevenção. Agora vamos construir mais sete estações de bombeamento, que vão se somar às três já existentes e deixar nossa cidade com dez estações. Um grande reforço para, no curto e médio prazo, reduzir em muito ou mesmo acabar com os transtornos causados pelas chuvas” – destaca o prefeito.

De acordo com o governador Renato Casagrande, a publicação do edital já estava prevista dentro do cronograma de infraestrutura planejado para a cidade: “Estamos hoje com obras contratadas e sendo executadas no município de Vila Velha no valor de mais de R$ 200 milhões”, detalhou Casagrande.



Vale destacar que, em parceria com o Governo do Estado, estamos construindo outras seis estações de bombeamento: na Foz do Canal do Costa, Laranja, Rio Marinho, Marilândia, Cobilândia e Aribiri. É o maior programa de investimento preventivo e contra alagamentos da história da nossa amada cidade”, concluiu Arnaldinho.

por Angela Beserra

foto: Júnior Costa/PMVV