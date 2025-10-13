Após 28 anos, ES será capital da água em 2025 com evento nacional

today13 de outubro de 2025 remove_red_eye17

Após 28 anos, o ES voltará a receber o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. A 26ª edição do evento, o mais importante do setor no país, será realizada de 23 a 28 de novembro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Com o tema “A Água como Agente de Transformação: Conectando Pessoas, Saberes e Territórios”, o encontro reunirá cientistas, pesquisadores, gestores públicos e privados, sociedade civil organizada e estudantes para debater desafios e soluções para a preservação e o uso sustentável dos recursos hídricos.

As inscrições para o XXVI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos já estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial do evento no link: https://eventos.abrhidro.org.br/xxvisbrh/inscricoes/. A estimativa de público é de mais de 20 mil pessoas.

Serão apresentados mais de 1100 trabalhos técnicos de todas as regiões do país e de países parceiros. Serão ao todo mais de 50 painéis de apresentação de pesquisas, estudos e trabalhos técnicos. Em pauta, reflorestamento, políticas de segurança para barragens e redução de riscos, segurança hídrica, o impacto do sistema elétrico nas mudanças climáticas, qualidade da água em cenários de vulnerabilidade, dentre outras dezenas de assuntos urgentes.

Além da programação científica com mesas redondas e reuniões que será divulgada em breve, também haverá um espaço de exposição para marcas apresentarem suas iniciativas para o setor – 40% já está reservada.

Reconhecido como o principal encontro sobre água no Brasil, o simpósio acontece em um momento estratégico: logo após a COP 30, que acontecerá no mesmo mês no Pará, trazendo para o país as reflexões globais sobre mudanças climáticas e sustentabilidade.

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, Alexandre Kepler Soares, com sua diversidade hídrica e ambiental, o Estado será palco ideal para a troca de conhecimentos, transformando a Serra na “Capital das Águas” durante o evento. “Queremos que o simpósio vá além das discussões acadêmicas e técnicas, promovendo conexões reais entre diferentes setores e mostrando como a água pode ser um vetor de inovação, inclusão e desenvolvimento para o país”, afirma.

Ele ainda afirma que o Espírito Santo se diferencia pela ampla variedade de usos da água, que vai da forte atividade industrial, como mineração e petróleo, até a agricultura irrigada, o abastecimento urbano e a agroindústria. “Em um cenário de mudanças climáticas e da necessidade de gestão eficiente, a água se reafirma como eixo central para o desenvolvimento sustentável, a segurança hídrica e a qualidade de vida no Estado, além de ser um recurso essencial para a economia e o meio ambiente”, finaliza.

O evento é promovido pela Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro), com patrocínio da Vale, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Itaipu Binacional, CBH Paranaíba, FLO-2D, Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e DualBase.

foto divulgação