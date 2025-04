APREENSÃO HISTÓRICA: PM intercepta quase 1,4 tonelada de cocaína em Guarapari

Na manhã desta quarta-feira (02), por volta das 9h, uma operação realizada por policiais militares do 10º Batalhão resultou na maior apreensão de cocaína já registrada no município de Guarapari. Além da droga, os agentes localizaram um armamento de uso restrito.

A ação ocorreu em um imóvel situado no bairro Perocão, na região da Marina, e representa um importante golpe contra o tráfico de drogas na região. As autoridades seguem investigando o caso para identificar possíveis envolvidos.

A operação teve início após uma denúncia recebida pelo CIODES. Diante das informações, equipes da Força Tática e do CPU foram imediatamente deslocadas para o local.

Com o apoio da cadela policial Kyra, do K9, os agentes iniciaram uma varredura na área de mangue localizada nos fundos da propriedade. Durante a busca, Kyra indicou o ponto exato onde estava escondida uma carabina M4, calibre 5,56mm, de fabricação americana (COLT). A arma, equipada com luneta, bipé, lanterna e laser acoplados, estava municiada com 22 projéteis.

No interior da residência, durante novas buscas, os militares localizaram sacolas impermeáveis contendo uma grande quantidade de entorpecentes: 1.393,984 quilos de cocaína, distribuídos em tabletes plásticos.

Além da droga, foram encontrados diversos materiais comumente utilizados no tráfico, incluindo cordas com ganchos, sinalizadores, GPS, pacotes de pilhas e quatro rodas de liga leve. Também foram apreendidos uma embarcação e um bote, ambos utilizados para o transporte da droga por via marítima.

A Polícia Civil e a Polícia Federal foram acionadas e compareceram ao local para prestar apoio e realizar a perícia. Todo o material apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Vila Velha, sendo necessário o uso de uma van para o transporte dos entorpecentes, devido à grande quantidade de drogas apreendidas.

A ação representa um marco histórico no combate ao tráfico de drogas no município de Guarapari, reforçando o trabalho técnico e eficaz da Polícia Militar, que segue comprometida com a proteção da sociedade capixaba.