Apuração dos desfiles das escolas de samba no Youtube, TVE e na Espírito Santo FM

Chegou a hora de conhecer as grandes campeãs do Carnaval capixaba. Nesta quarta-feira (26), a Espírito Santo FM 89.1, a TVE Espírito Santo e suas redes sociais transmitem, ao vivo, do Sambão do Povo a apuração das notas dos jurados. Pelo rádio, TV ou internet, o público vai poder acompanhar cada segundo da disputa que vai definir as campeãs de 2025. A transmissão tem início às 16 horas no Youtube e às 17h na TV e na rádio, simultaneamente.

Historicamente a primeira emissora a pisar na avenida do samba e firme no propósito de valorizar e impulsionar a cultura do Estado, a TVE segue acompanhando cada momento da competição. A apresentadora Luanna Esteves vai estar à frente da transmissão, acompanhada de Natália Vicente e Vinicius Vasconcelos na reportagem e Kátia Galvão e Armando Chafic nas análises. As redes sociais estarão antenadas desde antes do início da apuração, registrando os bastidores.

Após a divulgação dos resultados, outra equipe da TVE vai acompanhar a festa na comunidade da grande campeã; e às 23 horas a emissora irá reexibir o desfile da agremiação vencedora.

Na última sexta-feira (21) e sábado (22), a TVE e suas redes sociais acompanharam em tempo real a apresentação das 14 escolas (sete do Grupo A e sete do Grupo Especial) no Sambão do Povo, promovendo a maior transmissão da história do Carnaval capixaba. A transmissão contou com a dedicação de mais de 100 profissionais e resultou em quase 20 horas de espetáculo nas telas das TVs, computadores e celulares.

No segundo dia de desfile, a festa pôde ser acompanhada não apenas de todo o País, mas de mais de 100 nações mundo afora, graças à parceria entre a TVE e a TV Brasil, que mantém a TV Brasil Internacional, um canal da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) voltado para brasileiros que vivem no exterior.

Apuração das notas dos desfiles das escolas de samba:

Dia: 26/02 (quarta-feira), a partir das 16 horas.

Pelo canal 2.1, pela webtv (https://www.fundacaocarmelia.com.br/ao-vivo-tv-educativa-2-1/) e pelo YouTube (https://www.youtube.com/@tveespiritosanto) e pela Espírito Santo FM 89.1.

