Aracruz tem 11 shows gratuitos no fim de semana; veja a programação
A programação passará pela Barra do Sahy, Santa Cruz e Praia dos Padres
Sol, praia e música boa dão o tom do fim de semana em Aracruz. Com programação gratuita espalhada por diferentes praias — Barra do Sahy, Santa Cruz e Praia dos Padres — o município segue em clima de verão neste sábado (10) e domingo (11), reunindo atrações para todos os públicos, com shows de axé, pagode e sertanejo.
No sábado (10), a agenda é intensa e ocupa diversos palcos ao longo da orla. Na Barra do Sahy, o palco principal recebe Renan Almeida, Rubens Neto e Amanda, enquanto o palco cultural traz Elton Fagundes. Em Santa Cruz, a noite será embalada pela Banda Uau e Mila Moreira. Já na Praia dos Padres, o público confere Pagode dos Baianos e Charles Vicentini, garantindo música do início da noite até a madrugada.
Já no domingo (11), a programação mantém o alto astral com destaque para o retorno do tradicional trio elétrico à Barra do Sahy. A partir das 15h, a banda Long Dong percorre as ruas da praia levando animação e clima de festa. Em Santa Cruz, o som continua com Filipinho e Palminha da Mão, completando o fim de semana com opções para quem quer curtir o verão ao ar livre, com música e diversão.
O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Aracruz, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com a ADETUR (Instância de Governança Regional de Turismo do Verde e das Águas).
Confira a programação
10 de janeiro (sábado)
BARRA DO SAHY – PALCO PRINCIPAL
18h: Renan Almeida
20h30: Rubens Neto
23h: Amanda
PALCO CULTURAL
17h: Elton Fagundes
SANTA CRUZ
20h: Banda Uau
22h30: Mila Moreira
PRAIA DOS PADRES
20h30: Pagode dos Baianos
23h: Charles Vicentini
11 de janeiro (domingo)
BARRA DO SAHY
15h: Long Dong – Trio
SANTA CRUZ
16h: Filipinho
18h: Palminha da Mão