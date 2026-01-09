Aracruz tem 11 shows gratuitos no fim de semana; veja a programação

9 de janeiro de 2026

A programação passará pela Barra do Sahy, Santa Cruz e Praia dos Padres

Sol, praia e música boa dão o tom do fim de semana em Aracruz. Com programação gratuita espalhada por diferentes praias — Barra do Sahy, Santa Cruz e Praia dos Padres — o município segue em clima de verão neste sábado (10) e domingo (11), reunindo atrações para todos os públicos, com shows de axé, pagode e sertanejo.

No sábado (10), a agenda é intensa e ocupa diversos palcos ao longo da orla. Na Barra do Sahy, o palco principal recebe Renan Almeida, Rubens Neto e Amanda, enquanto o palco cultural traz Elton Fagundes. Em Santa Cruz, a noite será embalada pela Banda Uau e Mila Moreira. Já na Praia dos Padres, o público confere Pagode dos Baianos e Charles Vicentini, garantindo música do início da noite até a madrugada.

Já no domingo (11), a programação mantém o alto astral com destaque para o retorno do tradicional trio elétrico à Barra do Sahy. A partir das 15h, a banda Long Dong percorre as ruas da praia levando animação e clima de festa. Em Santa Cruz, o som continua com Filipinho e Palminha da Mão, completando o fim de semana com opções para quem quer curtir o verão ao ar livre, com música e diversão.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Aracruz, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com a ADETUR (Instância de Governança Regional de Turismo do Verde e das Águas).

Confira a programação

10 de janeiro (sábado)

BARRA DO SAHY – PALCO PRINCIPAL

18h: Renan Almeida

20h30: Rubens Neto

23h: Amanda

PALCO CULTURAL

17h: Elton Fagundes

SANTA CRUZ

20h: Banda Uau

22h30: Mila Moreira

PRAIA DOS PADRES

20h30: Pagode dos Baianos

23h: Charles Vicentini

11 de janeiro (domingo)

BARRA DO SAHY

15h: Long Dong – Trio

SANTA CRUZ

16h: Filipinho

18h: Palminha da Mão