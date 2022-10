Aridelmo Teixeira e Guerino Zanon declaram apoio a Manato no segundo turno das eleições

Aridelmo Teixeira (Novo) e Guerino Zanon (PSD), que concorreram a vaga do governo do ES nas eleições que ocorreram no último domingo, 03 de outubro, declararam apoio ao candidato Carlos Manato (PL) para o segundo turno, que acontece no dia 30 de outubro.

Manato, que obteve 800.598 (38,48%) votos válidos no primeiro turno, enfrenta o atual governador do estado, Renato Casagrande, que ficou com 976.652 votos (46,94%).

Já Guerino Zanon teve 146.177 votos (7,03%).

“Agradeço todo apoio que recebi nesta eleição e respeito o resultado das urnas. Sendo coerente com o que defendi nesta campanha e com o que acredito, declaro meu apoio a Carlos Manato no segundo turno. Votei em Jair Bolsonaro, nunca escondi meu voto. Acredito que Manato representa o voto da direita e da mudança. Esse condomínio de poder instalado no Palácio Anchieta está com os dias contados e o recado foi dado nas urnas neste domingo. Manato tem o meu apoio. Já telefonei pra ele e declarei que estamos juntos!”, publicou Guerino nas redes sociais na noite de domingo (2), logo após o fim da apuração dos votos.

Declaração de Aridelmo Teixeira na manhã desta segunda (03) sobre o apoio a Carlos Manato.

Manato e Arildemo.

“Como a gente colocou durante a campanha, estamos na campanha por um projeto e como o líder desse projeto hoje no segundo turno é o Manato, estamos aqui agora e assinamos um termo incorporando debates mais importantes do meu plano de Governo ao Plano de Governo de Manato. Com isso, estou aqui, Aridelmo, declarando apoio ao segundo turno a Manato para que a gente possa efetivamente fazer as modificações e os implementos, colocando o Espírito Santo no caminho do desenvolvimento, com a redução da pobreza, eliminação da extrema pobreza, melhorar as escolas de tempo integral o desenvolvimento econômico”.

Manato agradeceu os mais de 800 mil votos que teve.

“Nós contrariamos todas as pesquisas e sabíamos que estaríamos aqui no segundo turno. O povo quer mudança, está cansado de tudo isso que está aí, 20 anos do mesmo no poder, e nós vamos fazer diferente, um governo para todos os capixabas. Quero agradecer os mais de 800 mil votos que tive. Agora é rumo à vitória,” obrigado capixaba!