Arnaldinho garante aos professores de Vila Velha os maiores salários do estado

14 de outubro de 2025

Os professores da Rede Municipal de Educação de Vila Velha voltarão a receber os maiores salários da categoria em todo o Estado. Na tarde de segunda-feira (13), a Câmara de Vereadores recebeu e aprovou o Projeto de Lei nº 034/2025, de autoria do prefeito Arnaldinho Borgo, que atualiza o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Magistério e concede reajustes salariais de até 48,06% aos professores, para uma jornada semanal de 25 horas de carga horária. Com a aprovação do Legislativo, o aumento passará a valer a partir do próximo mês de dezembro.



Para o prefeito Arnaldinho Borgo, promover reajustes salariais dignos ao corpo técnico funcional dos professores de Vila Velha é um ato de reconhecimento à relevante atuação da categoria no enfrentamento aos desafios da educação pública.



“Em Vila Velha, a valorização dos profissionais do magistério deixou de ser promessa e se tornou realidade. Estamos coroando um ciclo de reajustes históricos, que reconhece o esforço e a competência dos nossos 5.205 educadores. Com o comprometimento dos profissionais da Educação, estamos transformando vidas e garantindo ensino de qualidade a quase 57 mil alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da EJA”.



Percentuais de reajustes e novos salários

Com o novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Magistério, professores de nível VII (doutorado) – que estavam recebendo vencimentos de R$ 4.759,84 por mês –, agora passarão a receber salários de R$ 6.712,00: um aumento de 41,01%. Mas durante a gestão Arnaldinho, esses profissionais receberam reajustes que, no acumulado do período, totalizaram 58,90%.



Já os salários mensais dos professores de nível VI (mestrado) vão saltar de R$ 3.957,45 para R$ 4.858,50: um aumento de 22,77% ao que estavam recebendo, e de 57,86%, em comparação aos reajustes acumulados ao longo da administração Arnaldinho Borgo.



Por sua vez, professores de nível V (pós-graduação) – que recebiam salários mensais de R$ 3.300,34 – agora vão receber vencimentos de R$ 3.729,00, o que corresponde a um aumento de 12,99% em comparação ao que estavam recebendo até agora, e de 58,35%, em relação aos reajustes acumulados durante a atual gestão municipal.



E os educadores de nível IV (graduação), que estavam recebendo salários de R$ 2.960,98 por mês, passarão a receber R$ 3.215,00, o que representa um reajuste de 8,58% e a um aumento acumulado de 63,91%, de 2021 a 2025.



Valorização do magistério

“O que estamos fazendo é corrigir uma distorção histórica. Depois de 14 anos sem reajustes salariais, nós aprovamos um novo Plano de Cargos e Salários, em 2022, que fizeram nossos professores saírem do pior e chegarem ao maior salário da Grande Vitória. Agora, em 2025, estamos atualizando este plano e aumentando os vencimentos para garantir ao magistério de Vila Velha, mais uma vez, os maiores salários de todo o Estado”, explicou o prefeito.



E ele completou: “Com essa nova tabela de vencimentos estamos devolvendo dignidade e valorizando quem tem a missão mais nobre: educar nossas crianças e formar os cidadãos do futuro. Vila Velha, hoje, é referência no Espírito Santo em respeito e valorização ao magistério”.



Histórico

O último Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos professores de Vila Velha começou a vigorar em 2008. Este congelamento se prolongou e foi rompido apenas em 2022, quando a atual gestão municipal aprovou um novo plano, que permitiu a concessão do primeiro reajuste real nos salários da categoria:

+42,33% para graduados;

+32,36% para pós-graduados;

+22,09% para mestres;

+4,89% para doutores.



Agora, com o novo reajuste programado para 2025, Vila Velha consolida um salto histórico de valorização salarial que se estende por todos os níveis de formação, colocando o município no topo do ranking estadual: “Investir no professor é investir no futuro da cidade. A valorização da Educação é o caminho para construir uma Vila Velha mais justa, preparada e humana”, concluiu o prefeito Arnaldinho Borgo.



Vale lembrar que, em 2021, não era possível conceder reajuste ao funcionalismo público em razão da Lei Complementar Federal nº 173, devido à pandemia de Covid-19. Porém, naquela época, Arnaldinho deu um auxílio de R$ 5.000,00 para que os professores municipais adquirissem materiais de informática para lecionarem de modo virtual, durante o período pandêmico. Mas em 2022, o município deu um reajuste de 8% e, em 2024, de 5%, ambos para o magistério.



Destaca-se, ainda, que o município também já havia reajustado o valor do Auxílio-alimentação dos professores, que passou de R$ 150,00 para R$ 750,00 por mês – uma elevação expressiva que reflete o compromisso de atual administração com a valorização da categoria.