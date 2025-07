Arnaldinho recebe a maior honraria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, foi homenageado na noite de quarta-feira (9) com a Ordem do Mérito Domingos Martins, a mais alta condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A honraria reconhece personalidades e instituições que prestam serviços de grande relevância à população capixaba.

“Receber a Ordem do Mérito Domingos Martins é uma honra imensa. Agradeço à Assembleia Legislativa, em especial ao deputado Capitão Assumção, por esse reconhecimento, que compartilho com toda a população de Vila Velha. Esse gesto reforça nosso compromisso diário com o trabalho sério, transparente e dedicado ao bem de nossa cidade e de todo o Espírito Santo”, afirmou o prefeito, que foi bastante aplaudido no plenário Dirceu Cardoso, durante a sessão solene.

A homenagem foi entregue pelo deputado Capitão Assumção, autor da indicação. A cerimônia foi conduzida pela Mesa Diretora da Ales, sob a presidência do deputado Delegado Danilo Bahiense, 2º vice-presidente da Casa.

Ao todo, 28 personalidades foram agraciadas com a Ordem do Mérito Domingos Martins, enquanto outros 47 homenageados receberam o Título de Cidadão Espírito-Santense.