ARTIGO DE OPINIÃO | O jornalismo como profissão e o valor da notícia

today4 de outubro de 2025 remove_red_eye51

Ser jornalista é, antes de tudo, um compromisso com a verdade e com a sociedade. A profissão, muitas vezes romantizada, é também uma atividade que exige técnica, responsabilidade e dedicação. O jornalista não apenas escreve: ele apura, confronta fontes, contextualiza fatos e entrega ao público informações de interesse coletivo. É um trabalho essencial para a democracia e para a formação de uma sociedade consciente.

No entanto, ainda existe um equívoco comum: a ideia de que notícia deve ser sempre gratuita. Para muitos, o fato de a informação estar na internet parece justificar que ela seja acessada sem nenhum custo. Mas por trás de cada reportagem publicada em sites de notícias há uma cadeia de trabalho que envolve tempo, esforço e investimento. Não se trata apenas do jornalista, mas também de editores, fotógrafos, designers, programadores e de toda a estrutura necessária para manter um portal informativo funcionando.

Se em qualquer profissão é justo cobrar pelo serviço prestado, por que no jornalismo seria diferente? Assim como o médico recebe pela consulta e o advogado pelos seus pareceres, o jornalista deve ser remunerado pelo conteúdo que produz. A informação de qualidade não nasce do improviso; é resultado de horas de pesquisa, entrevistas, checagens e, muitas vezes, de riscos assumidos em campo.

É claro que a internet abriu espaço para diferentes formatos de conteúdo gratuito, mas quando falamos de jornalismo sério, profissional e responsável, é preciso compreender que a gratuidade total torna inviável a manutenção do trabalho. Notícias exclusivas, análises aprofundadas e reportagens investigativas demandam tempo e dedicação — e isso precisa ser valorizado.

Pagar por matérias não é um custo, mas um investimento em informação de qualidade. Afinal, uma sociedade bem informada é uma sociedade mais justa, crítica e consciente. O jornalismo não pode ser visto como um favor, mas como aquilo que de fato é: uma profissão, digna de reconhecimento e remuneração.

foto ilustrativa/Freepik