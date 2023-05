“As Baleias Chegaram” no mar capixaba e também nas escolas

Projeto Baleia Jubarte celebra o início da temporada 2023, a inauguração da maior réplica de salto de baleia do Brasil e com ações educativas nas escolas do Espírito Santo

No dia 15 de junho tem início o período de visitação das baleias-jubarte no Espírito Santo. De acordo com levantamento do Projeto Baleia Jubarte, em 2022, mais de 30 mil baleias passaram pela costa do Brasil na última temporada, grande parte dessas foram avistadas no Espírito Santo.

Para marcar o início das atividades de observação desses gigantes do mar, a instituição promove uma série de ações especiais. Entre os dias 29 de maio a 2 de junho acontece a expedição itinerante “As Baleia chegaram”, uma ação de educação ambiental que tem como propósito levar aos públicos, em especial a comunidade escolar, apresentações, debates, pensamentos críticos e informações sobre educação ambiental, tendo como base o campo da ciência, das pesquisas realizadas durante a presença das Baleias Jubarte no litoral brasileiro, pelo Projeto Baleia Jubarte.

Já no dia 16 de junho acontece a solenidade de inauguração da mais alta réplica de salto de baleia jubarte do Brasil. O monumento com 12 metros de altura contou com a participação de artesãos experientes, incluindo o artista Gildo de Alfaia da Silva, que veio de Parintins e tem atuado há muitos anos no Carnaval de Vitória. O evento contará a presença de autoridades e apresentação musical do Serenata da Favela.

“As jubartes vem ao nosso litoral entre os meses de junho a outubro para acasalar e, somente em novembro, elas retornam para as águas subantárticas. Com o trabalho de conservação ambiental e sensibilização promovido pelo Projeto conseguimos tirar esse animal fantástico do risco de extinção e tornar a observação dos mesmos uma forma de turismo ecológico, gerar renda e empregos sem prejudicar a fauna marinha. Temos uma expectativa para essa temporada. Em 2020, foram avistados mais de 20 mil indivíduos no país, esse número subiu para 30 mil no último ano e a tendência é avançar nessa contagem”, comemora Paulo Rodrigues, coordenador do Projeto no Espírito Santo.

Aracruz

Para a realização da expedição itinerante “As baleias chegaram”, no município de Aracruz, a equipe técnica de educadores do Projeto Baleia Jubarte estabeleceu parceria com a Secretaria de Educação, que em anuência com as diretoras das escolas das localidades de Barra do Sahy (EMEF Professora Bárula Neves dos Santos); Coqueiral (EMEF Coqueiral); Barra do Riacho (EMEF Zenília Varzem Ribeiro) e Santa Cruz (EMEF Santa Cruz e EMEF Nova Santa Cruz), disponibilizaram os espaços das unidades, onde será oportunizado aos alunos do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental I e 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental II, compreendendo um total de 1.175 alunos, uma rica imersão no mundo dos oceanos e da Baleia Jubarte.

