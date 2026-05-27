IPTU 2026: desconto de 20% em Alfredo Chaves para quem pagar em cota única

today27 de maio de 2026 remove_red_eye23

A Prefeitura de Alfredo Chaves informa aos contribuintes que o IPTU 2026 já está disponível para emissão e pagamento. Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única terão desconto de 20% sobre o valor do imposto, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 2361-N, de 17 de março de 2026. A cota única pode ser paga até 31 de julho, mas quem optar pode dividir em até seis vezes.

Os vencimentos do IPTU 2026 seguem calendário definido pela Secretaria Municipal de Finanças. A administração municipal orienta os contribuintes a ficarem atentos aos prazos para evitar juros e multas decorrentes de atraso no pagamento.

O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pode ser emitido de forma online, por meio do portal eletrônico da Prefeitura, acessando a opção “IPTU e Dívida Ativa”. CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O BOLETO DO IPTU 2026

Os carnês físicos também serão entregues normalmente nos endereços de correspondência cadastrados pelos contribuintes.

Em caso de dúvidas, solicitação de segunda via ou necessidade de atualização cadastral, os contribuintes podem procurar o setor de tributação do município.

Confira os prazos de pagamento do IPTU 2026:

Cota única com 20% de desconto ou 1ª parcela: até 31 de julho de 2026;

2ª parcela: até 28 de agosto de 2026;

3ª parcela: até 30 de setembro de 2026;

4ª parcela: até 30 de outubro de 2026;

5ª parcela: até 30 de novembro de 2026;

6ª parcela: até 30 de dezembro de 2026.

INFORMAÇÕES: 27 92001-0938 – Gerência de Tributação.