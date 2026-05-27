Gabriel Gonti lança clipe de “Eu Vou”, em parceria com Deco Martins

today27 de maio de 2026 remove_red_eye66

Faixa do álbum ao vivo “De Perto” ganha registro em vídeo e se destaca como o ponto alto dos shows do cantor

O cantor e compositor Gabriel Gonti apresenta nesta semana o clipe de “Eu Vou”. A faixa já está disponível nas plataformas digitais como parte do álbum “De Perto”, seu primeiro projeto gravado ao vivo, e agora ganha o seu registro em vídeo. A música é uma composição de Gonti em parceria com Deco Martins, vocalista da banda Hotelo e compositor com sucessos gravados por Lagum, Anavitória e Vitor Kley.

A canção aborda o romantismo através do acaso e das conexões que unem as pessoas. Versos como “Viajei pra te encontrar / Fui do extremo do sul ao extremo norte” e “Achei as flores belas no mar infinito” traduzem essa busca e a sorte de encontrar alguém que faça sentido.

Gabriel, que vem se apresentando pelo país com o repertório deste trabalho, escolheu a faixa para o momento de maior energia de suas apresentações: a música que fecha a noite e deixa o público com gosto de quero mais.

“Essa música fala sobre encontros que temos a sorte de ter na vida. Viajamos de norte a sul, por vários cantos, e acabamos encontrando pessoas que fazem sentido. Por isso o refrão diz ‘Diga que me quer que eu vou’, como um convite para entrar nesse relacionamento, seja de amor ou de amizade”, explica Gonti.

Na letra, o trecho “Sorrio demasiado ao seu lado labirinto” é um dos favoritos do cantor, que destaca a intensidade de sentimentos que surgem quando se está perto de quem se gosta.

A vibração do arranjo e a entrega dos versos finais foram o que determinou a escolha da música para o final de cada apresentação, funcionando como um gancho para os próximos encontros com os fãs.

“A produção dessa música tomou um caminho muito bom. Ela é a faixa que estamos usando para fechar o show, porque deixa um convite para as pessoas irem à próxima apresentação. É um chamado para outros lugares, para outros encontros”, define o músico.

O clipe de “Eu Vou” já está disponível no YouTube e o álbum “De Perto” pode ser ouvido em todas as plataformas de música.

foto Washington Deivid