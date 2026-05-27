Conheça o golpe “vídeo no zap” e saiba como se defender dele

today27 de maio de 2026 remove_red_eye7

Com o avanço da tecnologia e o aumento das negociações realizadas pela internet, criminosos têm desenvolvido novas estratégias para aplicar golpes virtuais e roubar dados pessoais e bancários das vítimas.

Diante desse cenário, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim faz um alerta à população sobre fraudes que vêm sendo registradas com frequência, principalmente por meio de aplicativos de mensagens e ligações telefônicas.

Entre os golpes que mais preocupam atualmente está o chamado “vídeo no zap”, modalidade em que criminosos entram em contato com vítimas se passando por conhecidos ou integrantes de grupos de WhatsApp.

Segundo o Procon, os golpistas enviam arquivos de vídeo com imagens desfocadas ou chamativas para despertar a curiosidade da pessoa. Ao abrir ou baixar o arquivo, um vírus espião pode ser instalado no aparelho celular, permitindo aos criminosos capturar senhas bancárias, espelhar a tela do dispositivo e acessar aplicativos financeiros.

O coordenador executivo em exercício do Procon de Cachoeiro, Rodrigo Sabino, orienta que os usuários tenham cautela ao receber mensagens, arquivos ou chamadas de pessoas desconhecidas.

“É importante desconfiar de mensagens e ligações vindas de números estranhos. Nunca clique em links ou arquivos enviados por pessoas que não fazem parte do seu convívio. Em caso de dúvida, procure confirmar a origem da mensagem antes de abrir qualquer conteúdo”, alertou.

Outro golpe que tem feito vítimas é o da falsa ligação bancária. Nessa modalidade, criminosos entram em contato com o cliente e utilizam ferramentas capazes de exibir na tela do celular o nome do banco da vítima, fazendo a ligação parecer verdadeira.

Durante a conversa, os golpistas afirmam ter identificado movimentações suspeitas na conta bancária e utilizam informações pessoais corretas para ganhar credibilidade. Em seguida, orientam a vítima a colocar a ligação no viva-voz enquanto realizam um suposto procedimento de segurança.

Segundo o Procon, é nesse momento que os criminosos tentam convencer a pessoa a fornecer senhas, códigos de segurança ou até realizar operações bancárias que permitem o acesso às contas.

Rodrigo Sabino reforça que bancos não solicitam senhas ou procedimentos de segurança por telefone e recomenda que o cliente desligue imediatamente a chamada em situações suspeitas.

“O ideal é encerrar a ligação e procurar diretamente a agência bancária ou o gerente para confirmar as informações. Os bancos não realizam esse tipo de procedimento por telefone”, destacou.

O Procon orienta ainda que, caso a vítima perceba que caiu em algum golpe virtual, procure rapidamente ajuda especializada para reduzir possíveis prejuízos financeiros e receber orientações sobre as medidas necessárias.

O atendimento no Procon acontece de segunda a sexta, das 8h às 16h, na Rua Bernardo Horta, 204, bairro Guandu. Quem preferir, pode realizar o agendamento do seu atendimento através do site: https://agendamento.cachoeiro.es.gov.br/. Mais informações no telefone (28) 3199-1710.