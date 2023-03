Assembleia Legislativa é convidada a aderir ao pacto para implementação dos ODS

O convite foi feito pelo Ministério Público Estadual

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, acompanhado dos secretários da Mesa, Deputados João Coser e Janete de Sá, recebeu na manhã desta segunda-feira, 13, a Procuradora Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, Luciana Andrade, e o professor da Faculdade de Direito de Vitória (FDV) César Albenes de Mendonca Cruz.

O objetivo foi discutir projeto de integrar as instituições do Estado, nesse primeiro momento, para planejar e construir um plano de ações para executar as metas da Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (OSS) da Organização das Nações Unias no Estado.

“Nós já conversamos com o governador Renato Casagrande e o presidente do Tribunal de Contas do Estado para assinar o pacto da Agenda 2030, um plano de ação global com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas. Os ODS foram criados com o objetivo de erradicar a pobreza e promover vida digna a todos, dentro das condições do planeta e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Se conseguirmos inicialmente a adesão dos Poderes Constituídos, o Espírito Santo vai ser pioneiro nesse projeto da ONU”, ressaltou a Procuradora Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, Luciana Andrade.

Desenvolvimento sustentável é uma necessidade mundial e uma das bandeiras de trabalho do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, que prontamente já mostrou entusiasmo pela iniciativa.

“A Assembleia Legislativa do Espírito Santo é parceira de todas as boas iniciativas que garantam o desenvolvimento do nosso Estado e da nossa gente. Tenho procurado implementar ações e projetos no Poder Legislativo que garantam as produções dos trabalhos parlamentares com economia e proteção do meio ambiente. Não podemos nos eximir das responsabilidades dos problemas do planeta e estamos prontos a colaborar no que for possível para planejar e construir um plano de ações para executar as metas da Agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, aqui no nosso Estado”, afirmou o presidente Marcelo Santos.

O plano da Agenda 2030 decorre de acordo firmado em 2015 pelos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU), incluindo o Brasil.

Também participou do encontro a promotora de Justiça e assessora do Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Cláudia Garcia.