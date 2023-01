Assembleia Legislativa e ESESP vão atuar em parceria para qualificar servidores públicos

O termo de cooperação técnica tem duração de dois anos

Fortalecer e integrar as ações das Escolas do Legislativo e a do Serviço Público do Estado (ESESP) visando qualificar o trabalho desenvolvido pelos servidores públicos capixabas. Esse é o objetivo do termo de Cooperação Técnica assinado pelos deputados estaduais Marcelo Santos, Presidente da Escola do Legislativo, Erick Musso, Presidente da Assembleia Legislativa; e Nelci do Belém Gazzoni, Diretora-Presidente da ESESP.

“Ao longo dos anos temos buscado tornar a Assembleia Legislativa um modelo de eficiência, desburocratizando os serviços, promovendo economia de recursos públicos, oferecendo um serviço de excelência para a população capixaba. Com essa cooperação técnica, reconhecemos a importância dos servidores que tendem a ganhar com esse intercâmbio de conhecimento, visando formar, aperfeiçoar e oferecer especialização técnica aos que nos assessoram nos trabalhos realizados no Estado”, destacou o deputado Marcelo Santos, presidente da Escola do Legislativo da Assembleia.

A cooperação técnico-científica prevê, dentro das possibilidades, oferecer vagas para os servidores em cursos, seminários, simpósios e outros eventos disponibilizados pelos instrutores das duas instituições. O acordo tem duração prevista de dois anos inicialmente.