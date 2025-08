Assembleia vai homenagear educadores capixabas nesta quarta-feira (06)

5 de agosto de 2025

Deputado Gandini entrega sete medalhas “Educador Renato Pacheco” a professores e gestores de municípios do Espírito Santo

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, vai homenagear, nesta quarta-feira (6), às 15h30, profissionais da educação do Estado com a Medalha Educador Renato Pacheco. A entrega será feita durante a Sessão Solene em Homenagem à Educação Capixaba, no Plenário Dirceu Cardoso.

A medalha tem como objetivo prestar homenagem aos educadores e às instituições das redes pública e privada do Espírito Santo, que realizam um trabalho inovador, criativo e transformador na vida de seus alunos e na comunidade onde atuam.

O deputado Fabrício Gandini, que visitou recentemente as escolas Municipal Benedita Monteiro (tempo integral), Estadual Ecoporanga e Estadual Daniel Comboni, em Ecoporanga, destacou a importância da homenagem.

O deputado Gandini (de camisa preta) visitou as escolas municipal Benedita Monteiro e estaduais Ecoporanga e Daniel Comboni para conhecer os desafios e avanços dos professores da região Noroeste do Estado.

“A medalha reconhece pessoas importantes para a educação no nosso Estado. São profissionais que contribuem para o crescimento dos nossos alunos, precisamos valorizar o trabalho de cada um deles”, pontuou.

O reconhecimento será feito no Dia Nacional dos Profissionais da Educação, comemorado no dia 6 de agosto, o dia em que foi sancionada a Lei 12.014/2009, que define os trabalhadores considerados como profissionais da educação. A data marca a necessidade de celebrar e valorizar todos os profissionais da Educação, que contribuem ativamente para que os cidadãos transformem as próprias vidas e o meio que estão inseridos na sociedade.

Ao todo, são 30 homenageados, sendo sete deles escolhidos por Gandini, que vão desde professores a gestores, que trabalharam em diversas escolas do Estado. São eles: Niceia Jorge da Costa, de Boa Esperança; Bernadete Gama Gomes Poeys, de Vitória; Maria Inêz Cescon Quiuqui, de Jaguaré; Liliane Xavier Alves, de Nova Venécia; Natália Pimentel Vieira Scaramussa, de Jaguaré; Lilian Catein Ribeiro, de Jerônimo Monteiro; e Thiago Caldeira Rosa Cabral, de Ecoporanga.

Renato Pacheco, que dá nome a medalha, foi um dos mais produtivos autores capixabas. Nascido em Vitória, em 1928, ele se dedicou ao estudo da história e da cultura do Espírito Santo. Foi romancista, contista, cronista, poeta, autor de livros para crianças, historiador, sociólogo, antropólogo, folclorista, jurista, editor de livros, jornalista, professor em todos os graus de ensino e produtor cultural. Ele também esteve à frente da Fundação Cultural do Espírito Santo, da Sub-Reitoria Comunitária da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.

por Giulia Pin

fotos Wilbert Suave