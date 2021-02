Assinada Ordem de Serviço da primeira escola cívico-militar de Cariacica

today19 de fevereiro de 2021 remove_red_eye54

Na manhã desta quinta-feira (18) foi assinada a ordem de serviço para a segunda etapa da obra que marca a implantação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Itanguá, a primeira escola cívico-militar do município. A unidade escolar fica localizada no bairro Itanguá, e seu funcionamento está previsto para o ano letivo de 2022. A solenidade contou com a apresentação da banda marcial da EMEF Hilário Vieira da Silva, de Jardim Campo Grande.

Estiveram presentes no evento o prefeito Euclério Sampaio; a vice-prefeita, Edna Furtado; o secretário de Educação, José Roberto Martins Aguiar; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus; subsecretário de Estado de Integração Institucional, Guilherme Pacífico da Silva; representando o 7º Batalhão da Polícia Militar de Cariacica, o tenente-coronel Paulo Roberto Schulz Barbosa, vereadores da cidade, secretários municipais e lideranças comunitárias.

“O governo do Estado atendeu ao nosso pedido para a construção da escola cívico-militar. Quem ganha com a obra é a comunidade”, disse o prefeito, Euclério Sampaio, que destacou o futuro das crianças com a obra da escola. “Nós vamos construir uma educação com um amanhã promissor e esse é o nosso objetivo”, completou.

O secretário municipal de Educação, José Roberto Martins Aguiar, destacou a democracia em todos os âmbitos da educação. “Temos vários projetos, a escola cívico-militar vai se unir às áreas da educação rural e quilombola. Precisamos de uma educação com diversidade”, afirmou o secretário.

O subsecretário de Estado de Integração Institucional, Guilherme Pacífico da Silva, citou a proposta em resgatar uma educação íntegra. “O prédio da escola, com seus futuros colaboradores têm a missão de fazer um resgate na educação das crianças. Essa é a missão que temos”, ressaltou Pacífico.

“A Polícia Militar entra como parceira nesse projeto de levar cada vez mais escolas cívico-militares para Cariacica e para o estado. A escola tira nossos jovens das ruas e consegue transformar a sociedade”, disseram o representante do 7º Batalhão de Cariacica, tenente-coronel Paulo Roberto Schulz Barbosa e o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus.

A EMEF terá 10 salas de aula que atenderão 400 crianças, em horário integral. A mãe do estudante Rodrigo, de 15 anos, Eloah Aparecida de Azeredo Costa frisou que pretende matricular o filho na escola cívico-militar. Ela contou que o colégio vai contribuir para a formação dele. “Essa obra é muito importante para que meu filho e todas as crianças possam ter uma educação de qualidade, sempre pensando no futuro”, destacou.

A doméstica Nélia de Almeida, que é tia de Eloah, disse que a escola será um benefício importante para a comunidade. “Tirei licença do trabalho e fiz questão de vir aqui para prestigiar o evento. É uma alegria muito grande receber a obra da escola. A comunidade inteira se beneficia com isso”.

O valor contratado da obra é de R$ 2.238.888,88 e a área total do terreno é de 2.986,06 m². A área construída (escola e quadra) corresponde a 1.406,60m².

A escola cívico-militar terá uma sala de informática; uma biblioteca; sanitários feminino e masculino equipado para pessoas com necessidades especiais; pátio coberto/refeitório; secretaria; direção; coordenação; depósito de material didático; sala de professores; banheiro de professores masculino e feminino; cozinha; sala de pré-preparo e depósito de merenda.

Fotos Claudio Postay

Banda marcial da EMEF Hilário Vieira da Silva.

Coronel Douglas Caus.