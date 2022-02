Até agora, 1.844 anchietenses não foram receber a 2ª dose da vacina contra Covid-19

Até o momento o município de Anchieta já aplicou 56.623 doses da vacina contra Covid-19 em sua população. E esses números ainda não são suficientes, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), já que, conforme as informações do portal vacina e confia, 1.844 moradores de Anchieta excederam o prazo e ainda não foram receber a segunda dose do imunizante.



Segundo o setor de vacinação, essas pessoas podem procurar a Central de Vacina, ao lado do PA, para atualizar o esquema vacinal. A secretária municipal de Saúde, Cristiane Feitosa, aproveita para reforçar a importância da vacinação em toda população. “Só quando todos estiverem imunizados é que vamos vencer de fato essa pandemia”, enfatiza.

A vacinação no município pode ser feita na Central de Vacinas que fica na ESF-3, ao lado do Pronto Atendimento (PA), de acordo com o calendário de vacinação Covid-19, ou agendada pelas Estratégias de Saúde da Família.

Mesmo excedendo o prazo a aplicação da vacina pode ocorrer normalmente.