Atenção, motorista! Detran|ES faz alerta para evitar golpes ao pagar os débitos do seu veículo

23 de setembro de 2025

Com a chegada do prazo para regularizar o Licenciamento Anual de 2025, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) faz um alerta importante: cuidado com os golpes na hora de pagar as taxas do veículo!

Para garantir que seu pagamento seja seguro, siga estas dicas:

Acesse apenas o site oficial do Detran|ES: digite o endereço www.detran.es.gov.br diretamente no seu navegador. Evite usar sites de busca, pois eles podem mostrar links falsos.

Não confie em boletos por e-mail ou WhatsApp: o Detran|ES não envia boletos por e-mail, SMS ou qualquer outro aplicativo de mensagem. Se você receber algo assim, é golpe!

Verifique o beneficiário: assegure-se de que o pagamento está direcionado ao ‘Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Bco Banestes S.A.’ e que, após o pagamento, foi exibida a mensagem de confirmação.

Desconfie de descontos milagrosos: sites que oferecem grandes descontos para o pagamento dos débitos são geralmente falsos.

O que fazer se for vítima de um golpe?

Se você pagou um boleto falso, procure imediatamente a delegacia de polícia mais próxima. Leve o comprovante de pagamento e o endereço do site falso. Você também pode denunciar a fraude pelo Disque-Denúncia (181).

Fiscalização do Licenciamento

O Detran|ES ressalta que não há fiscalização específica para o Licenciamento Anual, mas esse é um tipo de regularização exigida e verificada em todos os tipos de fiscalizações com abordagem ao condutor do veículo. A exigência do Licenciamento Anual de 2025 passará a ser cobrada a partir de 1º de outubro.

Os calendários de IPVA, do Licenciamento Anual do exercício de 2025 e o cronograma de início das fiscalizações do Licenciamento foram divulgados no site do Detran|ES no final do ano passado.

Deixar de pagar o licenciamento anual é considerada, pelo artigo 230 do CTB, infração de trânsito gravíssima, com aplicação de multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira do proprietário do veículo e, ainda, medida administrativa de remoção do veículo, caso o pagamento não seja regularizado durante a abordagem.