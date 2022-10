ATENÇÃO! Prefeitura da Serra alerta para golpe contra beneficiários do BPC/LOAS

today1 de outubro de 2022 remove_red_eye23

Atenção, para aqueles que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC)! Golpistas estão entrando em contato com promessas de falsas vantagens e solicitando o envio de documentos com a finalidade de, posteriormente, aplicar crimes, como empréstimo consignado ou compras sem o conhecimento da vítima.

A Prefeitura da Serra, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), assim como o Conselho Municipal de Direitos e Defesa da Pessoa Idosa da Serra (Comids), alertam que essa prática é golpe. Antes de tudo, reforçam que não é preciso pagar a ninguém para dar entrada no benefício. O acesso é gratuito.

A porta de entrada para a concessão e manutenção do BPC/Loas é o Cadastro Único, através da prefeitura. Por isso, em caso de suspeita, o beneficiário e/ou a família podem entrar em contato com um dos nove Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da Serra e esclarecer as dúvidas.

Um dos principais alertas é o de que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e as agências bancárias não solicitam informações por telefone.

Caso o beneficiário receba alguma mensagem ou ligação, a orientação é não confirmar nenhum dado, não fornecer nenhuma informação pessoal e não clicar em links. Desligue o telefone imediatamente.

Em alguns casos, os golpistas solicitam o envio de documento com fotos, comprovante de residência, por exemplo. Não encaminhe! Não envie sua foto segurando documento (carteira de identidade, por exemplo). Não assine nenhum documento.

Além disso, não aceite a entrada em sua casa de pessoas que se apresentam como do INSS, de agências bancárias e/ou de pessoas que afirmam ser de empresas que vão auxiliar a liberar recursos do BPC. É golpe!

Não acredite se o golpista disser que:

– Seu benefício corre o risco de ser cancelado;

– Você receberá gratificação natalina ou décimo terceiro pagamento do benefício;

– Você receberá o retroativo;

– Você receberá cartão de crédito.

Todas essas situações são fraude!

Caso o beneficiário já tenha vivido esse tipo de ação de golpistas, a orientação é registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil, denunciar ao Ministério Público e abrir processo na Defensoria Pública Estadual.