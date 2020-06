Atendimentos dos CRAS de Guarapari passam ser exclusivamente por telefone

15 de junho de 2020

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e da inclusão do município de Guarapari na classificação de Risco Alto, a partir desta semana, os agendamentos para acesso aos serviços ofertados nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) passam a ser exclusivamente por telefone.

A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac) adotou este novo procedimento de atendimento visando evitar aglomeração nas unidades.



Os serviços ofertados devem ser previamente agendados por telefone, no dia 05 de cada mês.

É importante esclarecer que o CRAS é uma unidade pública responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (Suas), nas áreas de vulnerabilidade e risco social.

No CRAS, os cidadãos também são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.



Serviços ofertados

Agendamento para Inscrição e atualização do CadUnico, atendimento psicossocial e encaminhamentos, grupos, palestras e oficinas;

Orientações para: Benefício de Prestação Continuada (LOAS), passe livre interestadual, documentos pessoais;

Benefícios eventuais: Aluguel social, kit natalidade e cesta básica,

Auxilio funeral (Plantão).

Região I – São José – Telefones: (27) 3362-7855; (27) 99715-9805; (27) 99756-5865

Bairros: Nossa Senhora de Fátima, São Gabriel, Nossa Senhora da Conceição, São José, Bela Vista, Camurugi, Itapebussu, Sol Nascente, Lagoa Funda, Muquiçaba, Adalberto Simão Nader, Várzea Neves, Jardim Guarapari, Maxinda e área rural próxima.



Região II – Santa Mônica – Telefones: (27) 3262-1727; (27) 99745-0892; (27) 99717-7339

Bairros: Elza Nader, Paturá, Praia do Sol, Setiba, Una, Pontal de Santa Mônica, Portal Club, Jabaraí, Aeroporto, Jardim Santa Rosa, Praia do Morro, Santa Mônica, Jardim Boa Vista, Perocão, Ilhas Verdes, Village do Sol, Portal de Guarapari, Praia de Santa Mônica, Jardim Europa, Parque das Mansões, Recanto da Sereia e área rural próxima.

Região III – Olaria – Telefones: (27) 3262-1579; (27) 99852-6346; (27) 99809-0889

Coroado, Santa Margarida, Ipiranga, Olaria, Parque da Areia Preta, Lameirão, Meaípe, Nova Guarapari, Condados, São João, Prainha de Olaria, Concha D’ Ostra, Praia do Riacho, Belo Horizonte, Kubitscheck, Centro, São Judas Tadeu, Independência, Porto Grande e área rural próxima.