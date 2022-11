Atirador que matou três pessoas em escola de Aracruz é preso, veja o vídeo

today25 de novembro de 2022 remove_red_eye62

O suspeito de ter atirado em professores e alunos em escolas de Aracruz na manhã desta sexta, 25, foi preso agora a tarde. A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal – PRF.

O atirador, de acordo com informações, seria um adolescente com idade entre 16 e 17 anos e está sendo encaminhado à Delegacia Regional do município.

Indícios apontam que o adolescente é filho de um tenente da Polícia Militar.

Ataques

Na manhã desta sexta-feira, 25, por volta das 10h, duas escolas de Aracruz foram alvos de ataques. Em uma delas um homem armado com roupas camufladas invadiu o local e efetuou vários disparos. Na ocasião, duas professoras e um estudante morreram.

O suspeito chegou nas escolas em um carro Renault Duster, cor dourada e as placas cobertas. Primeiro ele foi até a escola estadual, onde atirou contra 11 professores.

Logo após ele se dirigiu à escola particular e entrou efetuando vários disparos, onde um aluno foi baleado.

Nas câmeras de segurança de uma das escolas é possível ver o momento em que o atirador entra e sai do local.